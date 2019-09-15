«Локомотив» сообщил о травмах Миранчука и Хеведеса, их участие в матче с «Байером» под вопросом

«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о травмах Антона Миранчука и Бенедикта Хеведеса.

— В результате столкновения с футболистом «Сочи» Бенедикт Хеведес получил серьезное рассечение в области глаза, — говорится в сообщении. — Сразу после игры в раздевалке врач команды Никита Карлицкий наложил нашему защитнику более десяти швов. Бенедикт чувствует себя хорошо и горит желанием сыграть с «Байером», однако решение о его участии примет тренерский штаб в день матча. Антон Миранчук получил травму стопы. В настоящее время Миранчук проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. На игру с «Байером» Антон полетит вместе с командой.

«Локомотив» обыграл «Сочи» в девятом туре чемпионата России со счетом 1:0. Матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене. Начало в 22.00 по московскому времени.