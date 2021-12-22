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«Локомотив» сделал запрос в «Крылья Советов» по трансферу Сергеева

15:47
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«Локомотив» связывался с «Крыльями Советов» по нападающему Ивану Сергееву, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб рассматривает возможность приобретения нападающего и запрашивал условия трансфера.

В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4553717-lokomotiv-sdelal-zapros-v-krylya-sovetov-po-transferu-sergeeva.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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