«Локомотив» сделал запрос в «Крылья Советов» по трансферу Сергеева

«Локомотив» связывался с «Крыльями Советов» по нападающему Ивану Сергееву, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб рассматривает возможность приобретения нападающего и запрашивал условия трансфера.

В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.