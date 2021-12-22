Клубы РПЛ поддержали предложение внедрить для разрешения споров третейский суд

22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, клубы поддержали предложение Российского футбольного союза (РФС) внедрить в систему разрешения споров третейский суд — «Национальный центр спортивного арбитража» — и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты (Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам игроков, Дисциплинарный регламент РФС).

Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.