Клубы РПЛ поддержали предложение внедрить для разрешения споров третейский суд
15:35
22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.
Как сообщается на официальном сайте РПЛ, клубы поддержали предложение Российского футбольного союза (РФС) внедрить в систему разрешения споров третейский суд — «Национальный центр спортивного арбитража» — и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты (Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам игроков, Дисциплинарный регламент РФС).
Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю