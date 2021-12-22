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Клубы РПЛ поддержали предложение внедрить для разрешения споров третейский суд

15:35
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22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, клубы поддержали предложение Российского футбольного союза (РФС) внедрить в систему разрешения споров третейский суд — «Национальный центр спортивного арбитража» — и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты (Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам игроков, Дисциплинарный регламент РФС).

Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27513.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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