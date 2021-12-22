«Спартак» встретится со «Слованом» на зимнем сборе в Дубае
Пресс-служба «Спартака» сообщила о планах московского клуба на зимние тренировочные сборы.
Московская команда выйдет из отпуска 12 января. Игроки пройдут углубленное медицинское обследование в Москве и будут тренироваться на базе рядом со стадионом «Открытие Банк Арена» до 16 января включительно.
Затем «Спартак» отправится в Дубай (ОАЭ). Подготовка команды будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут на территории комплекса Джебель-Али.
В Дубае подопечные Паоло Ваноли проведут несколько товарищеских игр. 28 января москвичи встретятся со словацким «Слованом». Также планируются игры 2, 5, 8 и 11 февраля. Соперников по ним, а также место и сроки заключительного, третьего сбора будут объявлены позднее.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-22-raspisaniye_sborov_spartaka_spartaka-2_i_dublya/
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