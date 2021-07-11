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«Локомотив» с минимальным счетом победил «Целе», тульский «Арсенал» — «Карабах»

19:54
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«Локомотив» одержал минимальную победу со счетом 1:0 в товарищеском матче против словенского «Целе». Соперник забил гол в свои ворота.

С таким же счетом победы в своем товарищеском матче добился и тульский «Арсенал». Туляки обыграли «Карабах» — 1:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» (Россия) — «Целе» (Словения) — 1:0 (0:0)

Гол: Розман, 72 — в свои ворота.

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский (Миранчук, 66), Жемалетдинов (Лисакович, 67), Смолов, Камано.

11 июля.

«Арсенал» Тула (Россия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:0 (1:0)

Гол: Марков, 20.

11 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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