«Локомотив» с минимальным счетом победил «Целе», тульский «Арсенал» — «Карабах»
19:54
«Локомотив» одержал минимальную победу со счетом 1:0 в товарищеском матче против словенского «Целе». Соперник забил гол в свои ворота.
С таким же счетом победы в своем товарищеском матче добился и тульский «Арсенал». Туляки обыграли «Карабах» — 1:0.
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» (Россия) — «Целе» (Словения) — 1:0 (0:0)
Гол: Розман, 72 — в свои ворота.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский (Миранчук, 66), Жемалетдинов (Лисакович, 67), Смолов, Камано.
11 июля.
«Арсенал» Тула (Россия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:0 (1:0)
Гол: Марков, 20.
11 июля.
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