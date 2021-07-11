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«Спартак» разгромил «Сочи» в первом туре товарищеского турнира

19:53
11 июля. Футболисты «Спартака» празднуют гол Зелимхана Бакаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 июля. Футболисты «Спартака» празднуют гол Зелимхана Бакаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» обыграл «Сочи» в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер — 4:0.

В составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Соболев и Виктор Мозес. Лучшим игроком встречи признан Бакаев.

Благодаря победе «Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице товарищеского турнира. У красно-белых 2 очка, они опережают «Рубин» по забитым мячам.

Следующий матч на турнире «Спартак» проведет против «Рубина». Встреча состоится 14 июля, начало — в 21.00 (мск).

Кубок Матч Премьер

«Спартак» — «Сочи» — 4:0 (2:0)

Голы: Бакаев, 6 (1:0). Мирзов, 38 (2:0). Соболев, 62 (3:0). Мозес, 83 (4:0).

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Айртон, Гапонов (Кутепов, 46), Жиго (Джикия, 65), Рассказов, Игнатов (Мозес, 46), Бакаев (Зобнин, 65), Умяров, Хендрикс, Мирзов (Глушенков, 65), Мелкадзе (Соболев, 46).

«Сочи»: Адамов, Барач (Юрганов, 46), Маргасов, Миладинович, Цаллагов, Заика (Шакуро, 78), Родригу (Прохин, 46), Бурмистров (Попов, 46), Пруцев (Ангбан, 67), Юсупов (Колмаков, 79), Дуганджич (Барсов, 46).

11 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена»

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Иван Торопцев все материалы автора

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