«Локомотив» уступил «Рубину» в товарищеском матче

«Локомотив» потерпел поражение от «Рубина» в товарищеском матче на летних сборах — 1:3. Игра прошла на клубной базе железнодорожников.

У казанской команды дубль оформил Александар Юкич и еще один гол забил Назми Грипши. У москвичей отличился Никита Салтыков.

По итогам сезона-2025/26 «Локомотив» с 53 очками занял третье место в чемпионате России. «Рубин» с 43 очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице.

В первом матче нового сезона РПЛ железнодорожники 26 июля примут «Ахмат». Казанцы в этот же день дома сыграют с «Краснодаром».