«Динамо» забило ЦСКА три гола за 20 минут «Братского дерби»

«Динамо» забило три гола в ворота ЦСКА за 20 минут первого тайма «Братского дерби».

На 5-й минуте отличился Давид Рикардо, на 12-й — Даниил Фомин, а на 20-й Константин Тюкавин довел счет до разгромного.

«Динамо» и ЦСКА проводят товарищеский матч в субботу, 18 июля. Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучал в 19.00 по московскому времени.

В чемпионате России сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место, набрав 51 очко в 30 турах, а «Динамо» финишировало на седьмой строчке турнирной таблицы с 45 очками. Команды победили друг друга в РПЛ по одному разу.

ЦСКА начнет сезон-2026/27 матчем с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ 24 июля. «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля.