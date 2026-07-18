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«Динамо» забило ЦСКА три гола за 20 минут «Братского дерби»

Сергей Филин

«Динамо» забило три гола в ворота ЦСКА за 20 минут первого тайма «Братского дерби».

На 5-й минуте отличился Давид Рикардо, на 12-й — Даниил Фомин, а на 20-й Константин Тюкавин довел счет до разгромного.

«Динамо» и ЦСКА проводят товарищеский матч в субботу, 18 июля. Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучал в 19.00 по московскому времени.

В чемпионате России сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место, набрав 51 очко в 30 турах, а «Динамо» финишировало на седьмой строчке турнирной таблицы с 45 очками. Команды победили друг друга в РПЛ по одному разу.

ЦСКА начнет сезон-2026/27 матчем с «Балтикой» в 1-м туре РПЛ 24 июля. «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля.

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«Локомотив» обыграл «Рубин», команды провели второй товарищеский матч за день

«Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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