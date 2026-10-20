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Умер Олег Гарин 20 октября 2026 года: причина смерти бывшего нападающего Локомотива, биография и рекорды футболистает

Умер Олег Гарин — легенда и рекордсмен «Локомотива». Ему было 60 лет

Артем Белинин
Корреспондент
Олег Гарин.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Главное достижение футболиста держится до сих пор.

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин умер на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «СКА-Хабаровска», где он работал старшим тренером молодежной команды.

«Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами»

По данным ТАСС, причиной смерти, вероятно, стали проблемы с сердцем.

«Смерть произошла внезапно. Одна из возможных причин — инфаркт или сердечный приступ. Однозначно это не криминал или не несчастный случай. Ранее он на здоровье не жаловался», — цитирует агентство собеседника.

С заявлениями выступили «СКА-Хабаровск» и «Локомотив».

«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении дальневосточного клуба.

«Это большая потеря. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Вечная память легенде», — указано в посте пресс-службы красно-зеленых.

Олег Гарин.«Да все над моим весом прикалывались!» Истории рекордсмена «Локомотива»

Кроме того, соболезнования выразили в РПЛ.

«Меньше месяца назад отметил 60-летие. Очень жаль», — отмечается в Telegram-канале лиги.

Не остался в стороне и легендарный тренер «Локо» Юрий Семин.

«Игрок был самобытный, яркий. Чистый бомбардир, который очень мало времени прожил. По характеру простой парень, немного деревенский. Его все любили», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Гарин выступал за железнодорожников с 1993 по 1997 год. В составе москвичей он стал обладателем двух Кубков России, завоевал серебро чемпионата страны в 1995 году и бронзу в 1994-м. Всего за столичную команду нападающий провел 118 матчей и забил 40 голов.

После завершения игровой карьеры Гарин работал тренером. Он возглавлял «Океан» из Находки, красноярский «Металлург» и брянское «Динамо», а последние годы посвятил работе с молодежью «СКА-Хабаровска».

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

20 голов за сезон — рекорд, который держится до сих пор

Главный след Гарина в истории «Локомотива» связан с чемпионатом России 1994 года. Нападающий забил 20 мячей, стал лучшим бомбардиром команды и помог ей впервые завоевать бронзовые медали национального первенства. За сезон он оформил три хет-трика и реализовал восемь пенальти. До сих пор никто из футболистов «Локомотива» не забивал столько за один чемпионат России.

В следующем сезоне Гарин отличился 13 раз в первенстве и еще дважды — в Кубке страны. «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата и выиграл первый Кубок России в своей истории. Впрочем, вскоре карьера нападающего пошла на спад из-за травм — в итоге он покинул железнодорожников.

В интервью «СЭ» Гарин вспоминал, что после ухода из московского клуба хотел доказать, что еще способен играть на высоком уровне. В «Локомотиве» тем временем тренер Юрий Семин сделал ставку на Зазу Джанашию.

«У меня, наоборот, все пошло наперекосяк. Не мог забить, повредил паховые кольца. Сегодня прооперировали бы в Германии — через два месяца был бы как огурчик. А тогда полгода промучился, врачи что-то кололи. Кучу времени потерял», — рассказывал Гарин.

17 апреля 1999 года. Нижний Новгород. &quot;Локомотив&quot; НН - &quot;Локомотив&quot; - 0:0. Олег ГАРИН (слева) против Игоря ЧЕРЕВЧЕНКО.Олег Гарин: «Карреру я не запомнил. Вот Жулиу Сезар — скала!»

Позднее футболист выступал за нижегородский «Локомотив», элистинский «Уралан» и тольяттинскую «Ладу», а в 2000 году вернулся в родной «Океан». Там после очередной травмы нападающий завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Оглядываясь на годы в Москве, Гарин жалел о раннем уходе из «Локомотива».

«Коллектив действительно был чудесный. Пять лет как одна семья, ни склок, ни группировок. Я быстро пожалел, что сорвался в Нижний Новгород. Самая большая ошибка в жизни».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Олега Сергеевича Гарина.

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Олег Гарин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
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