Умер Олег Гарин — легенда и рекордсмен «Локомотива». Ему было 60 лет
Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин умер на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «СКА-Хабаровска», где он работал старшим тренером молодежной команды.
«Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами»
По данным ТАСС, причиной смерти, вероятно, стали проблемы с сердцем.
«Смерть произошла внезапно. Одна из возможных причин — инфаркт или сердечный приступ. Однозначно это не криминал или не несчастный случай. Ранее он на здоровье не жаловался», — цитирует агентство собеседника.
С заявлениями выступили «СКА-Хабаровск» и «Локомотив».
«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении дальневосточного клуба.
«Это большая потеря. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Вечная память легенде», — указано в посте пресс-службы красно-зеленых.
Кроме того, соболезнования выразили в РПЛ.
«Меньше месяца назад отметил 60-летие. Очень жаль», — отмечается в Telegram-канале лиги.
Не остался в стороне и легендарный тренер «Локо» Юрий Семин.
«Игрок был самобытный, яркий. Чистый бомбардир, который очень мало времени прожил. По характеру простой парень, немного деревенский. Его все любили», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.
Гарин выступал за железнодорожников с 1993 по 1997 год. В составе москвичей он стал обладателем двух Кубков России, завоевал серебро чемпионата страны в 1995 году и бронзу в 1994-м. Всего за столичную команду нападающий провел 118 матчей и забил 40 голов.
После завершения игровой карьеры Гарин работал тренером. Он возглавлял «Океан» из Находки, красноярский «Металлург» и брянское «Динамо», а последние годы посвятил работе с молодежью «СКА-Хабаровска».
20 голов за сезон — рекорд, который держится до сих пор
Главный след Гарина в истории «Локомотива» связан с чемпионатом России 1994 года. Нападающий забил 20 мячей, стал лучшим бомбардиром команды и помог ей впервые завоевать бронзовые медали национального первенства. За сезон он оформил три хет-трика и реализовал восемь пенальти. До сих пор никто из футболистов «Локомотива» не забивал столько за один чемпионат России.
В следующем сезоне Гарин отличился 13 раз в первенстве и еще дважды — в Кубке страны. «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата и выиграл первый Кубок России в своей истории. Впрочем, вскоре карьера нападающего пошла на спад из-за травм — в итоге он покинул железнодорожников.
В интервью «СЭ» Гарин вспоминал, что после ухода из московского клуба хотел доказать, что еще способен играть на высоком уровне. В «Локомотиве» тем временем тренер Юрий Семин сделал ставку на Зазу Джанашию.
«У меня, наоборот, все пошло наперекосяк. Не мог забить, повредил паховые кольца. Сегодня прооперировали бы в Германии — через два месяца был бы как огурчик. А тогда полгода промучился, врачи что-то кололи. Кучу времени потерял», — рассказывал Гарин.
Позднее футболист выступал за нижегородский «Локомотив», элистинский «Уралан» и тольяттинскую «Ладу», а в 2000 году вернулся в родной «Океан». Там после очередной травмы нападающий завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.
Оглядываясь на годы в Москве, Гарин жалел о раннем уходе из «Локомотива».
«Коллектив действительно был чудесный. Пять лет как одна семья, ни склок, ни группировок. Я быстро пожалел, что сорвался в Нижний Новгород. Самая большая ошибка в жизни».
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Олега Сергеевича Гарина.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1