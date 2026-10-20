Умер Олег Гарин — легенда и рекордсмен «Локомотива». Ему было 60 лет

Главное достижение футболиста держится до сих пор.

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин умер на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «СКА-Хабаровска», где он работал старшим тренером молодежной команды.

«Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами»

По данным ТАСС, причиной смерти, вероятно, стали проблемы с сердцем.

«Смерть произошла внезапно. Одна из возможных причин — инфаркт или сердечный приступ. Однозначно это не криминал или не несчастный случай. Ранее он на здоровье не жаловался», — цитирует агентство собеседника.

С заявлениями выступили «СКА-Хабаровск» и «Локомотив».

«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении дальневосточного клуба.

«Это большая потеря. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Вечная память легенде», — указано в посте пресс-службы красно-зеленых.

Кроме того, соболезнования выразили в РПЛ.

«Меньше месяца назад отметил 60-летие. Очень жаль», — отмечается в Telegram-канале лиги.

Не остался в стороне и легендарный тренер «Локо» Юрий Семин.

«Игрок был самобытный, яркий. Чистый бомбардир, который очень мало времени прожил. По характеру простой парень, немного деревенский. Его все любили», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Гарин выступал за железнодорожников с 1993 по 1997 год. В составе москвичей он стал обладателем двух Кубков России, завоевал серебро чемпионата страны в 1995 году и бронзу в 1994-м. Всего за столичную команду нападающий провел 118 матчей и забил 40 голов.

После завершения игровой карьеры Гарин работал тренером. Он возглавлял «Океан» из Находки, красноярский «Металлург» и брянское «Динамо», а последние годы посвятил работе с молодежью «СКА-Хабаровска».

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

20 голов за сезон — рекорд, который держится до сих пор

Главный след Гарина в истории «Локомотива» связан с чемпионатом России 1994 года. Нападающий забил 20 мячей, стал лучшим бомбардиром команды и помог ей впервые завоевать бронзовые медали национального первенства. За сезон он оформил три хет-трика и реализовал восемь пенальти. До сих пор никто из футболистов «Локомотива» не забивал столько за один чемпионат России.

В следующем сезоне Гарин отличился 13 раз в первенстве и еще дважды — в Кубке страны. «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата и выиграл первый Кубок России в своей истории. Впрочем, вскоре карьера нападающего пошла на спад из-за травм — в итоге он покинул железнодорожников.

В интервью «СЭ» Гарин вспоминал, что после ухода из московского клуба хотел доказать, что еще способен играть на высоком уровне. В «Локомотиве» тем временем тренер Юрий Семин сделал ставку на Зазу Джанашию.

«У меня, наоборот, все пошло наперекосяк. Не мог забить, повредил паховые кольца. Сегодня прооперировали бы в Германии — через два месяца был бы как огурчик. А тогда полгода промучился, врачи что-то кололи. Кучу времени потерял», — рассказывал Гарин.

Позднее футболист выступал за нижегородский «Локомотив», элистинский «Уралан» и тольяттинскую «Ладу», а в 2000 году вернулся в родной «Океан». Там после очередной травмы нападающий завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Оглядываясь на годы в Москве, Гарин жалел о раннем уходе из «Локомотива».

«Коллектив действительно был чудесный. Пять лет как одна семья, ни склок, ни группировок. Я быстро пожалел, что сорвался в Нижний Новгород. Самая большая ошибка в жизни».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Олега Сергеевича Гарина.