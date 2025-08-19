Московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 20:45. Динамо (Москва)

В прямом эфире встречу москвичей и нижегородцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров «Динамо» набрало пять очков, «Пари НН» — три. В пятом туре «Динамо» проиграло ЦСКА (1:3), а «Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» (2:0).