«Локомотив» принял решение закрыть часть академии. Тренеров ждут сокращения

По информации «СЭ», руководство «Локомотива» закроет перовское отделение академии. Тренировочная база этого отделения была закрыта на реконструкцию, дети временно занимались в Черкизово. Однако, по нашим данным, реконструкция перовского отделения заморожена. Что будет с инфраструктурой — непонятно. Тренеров академии ждут сокращения.

Перед последним туром Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

21 мая железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Начало — в 17.00 мск.