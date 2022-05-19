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Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона

ЦСКА объявил об уходе Гбамена по окончании сезона
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жан-Филипп Гбамен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, с 26-летним иуварийцем завершается арендное соглашение.

Полузащитник перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды 21 февраля 2021 года.

В нынешнем сезоне Гбамен провел 12 матчей за москвичей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Гбамена в 10 миллионов евро.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6987
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