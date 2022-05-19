ЦСКА объявил об уходе Гбамена по окончании сезона

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, с 26-летним иуварийцем завершается арендное соглашение.

Полузащитник перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды 21 февраля 2021 года.

В нынешнем сезоне Гбамен провел 12 матчей за москвичей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.