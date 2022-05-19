Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона
ЦСКА объявил об уходе Гбамена по окончании сезона
Полузащитник Жан-Филипп Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, с 26-летним иуварийцем завершается арендное соглашение.
Полузащитник перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды 21 февраля 2021 года.
В нынешнем сезоне Гбамен провел 12 матчей за москвичей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает Гбамена в 10 миллионов евро.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6987
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