В ЦСКА прокомментировали уход Гбамена по окончании сезона

Директора ЦСКА по коммуникациям Кирилла Брейдо прокомментировал уход полузащитника Жан-Филиппа Гбамена из московского клуба.

26-летний иувариец покинет ЦСКА по окончании сезона в связи с завершением арендного соглашения.

«ЦСКА очень благодарен Жан-Филиппу, который зимой быстро откликнулся на наше предложение, и нам в кратчайшие сроки удалось договорится и с ним, и с его агентом, и с «Эвертоном».

Гбамен сразу же закрыл важную позицию на поле, демонстрируя высокий уровень игры. Тренерский штаб также высоко оценивает его вклад в весенней части чемпионата, особенно в ярком мартовском отрезке. Без него не было бы той великолепной серии из пяти побед подряд», — сказал Брейдо.

Директор по коммуникациям московского клуба, отметил, что изначальные договоренности не предусматривали долгосрочного сотрудничества с Гбаменом.

«Желаем Гбамену в дальнейшей карьере избегать серьезных травм, которые преследовали его ранее. Уверены, что он сможет реализовать свой высочайший потенциал», — подытожил он.

Гбамен перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды 21 февраля 2021 года. В нынешнем сезоне Гбамен провел 12 матчей за москвичей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.