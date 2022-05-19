Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:11

В ЦСКА прокомментировали уход Гбамена по окончании сезона

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директора ЦСКА по коммуникациям Кирилла Брейдо прокомментировал уход полузащитника Жан-Филиппа Гбамена из московского клуба.

26-летний иувариец покинет ЦСКА по окончании сезона в связи с завершением арендного соглашения.

«ЦСКА очень благодарен Жан-Филиппу, который зимой быстро откликнулся на наше предложение, и нам в кратчайшие сроки удалось договорится и с ним, и с его агентом, и с «Эвертоном».

Гбамен сразу же закрыл важную позицию на поле, демонстрируя высокий уровень игры. Тренерский штаб также высоко оценивает его вклад в весенней части чемпионата, особенно в ярком мартовском отрезке. Без него не было бы той великолепной серии из пяти побед подряд», — сказал Брейдо.

Директор по коммуникациям московского клуба, отметил, что изначальные договоренности не предусматривали долгосрочного сотрудничества с Гбаменом.

«Желаем Гбамену в дальнейшей карьере избегать серьезных травм, которые преследовали его ранее. Уверены, что он сможет реализовать свой высочайший потенциал», — подытожил он.

Гбамен перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды 21 февраля 2021 года. В нынешнем сезоне Гбамен провел 12 матчей за москвичей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Эвертон
Жан-Филипп Гбамен
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Ветеран ЦСКА назвал уход Гбамена большой потерей для клуба
«Локомотив» принял решение закрыть часть академии. Тренеров ждут сокращения
Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона
«РБ Спорт»: Бакаев перейдет в «Зенит» летом
В «Енисее» прокомментировали информацию о возможном переходе Окладникова в ЦСКА
Агент Кравцова: «У Кирилла большое желание играть в «Зените». Он в клубе с семи лет, зенитовец до мозга костей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» принял решение закрыть часть академии. Тренеров ждут сокращения

Ветеран ЦСКА назвал уход Гбамена большой потерей для клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости