«Локомотив» продлил контракты со спортивным директором и директором скаутского отдела

Как стало известно «СЭ», нынешней зимой «Локомотив» продлил контракты со спортивным директором Дмитрием Ульяновым и директором скаутского отдела Сергеем Литвиновым до конца 2026 года.

Ближайшим летом именно перед ними будет стоять задача поиска новичков и трудоустройства ряда футболистов.

«Локомотив» в сезоне-2025/26 занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 40 очков в 19 матчах.

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