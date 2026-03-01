«Ахмат» и ЦСКА сыграют в 19-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 18 туров премьер-лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке в чемпионате России.

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