РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» продлил контракт с Рыбчинским

13:42
Василий Кикнадзе и Дмитрий Рыбчинский.
Василий Кикнадзе и Дмитрий Рыбчинский.
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский продлил контракт с клубом на четыре года, сообщает официальный сайт железнодорожников. Новое соглашение действует до 30 июня 2025 года.

21-летний футболист является воспитанником академии клуба и прошел все этапы подготовки, став чемпионом молодежного первенства и обладателем серебряных и бронзовых медалей ПФЛ.

«Очень рад остаться в родном клубе, за который выступаю с 13 лет. Как недавно говорил в интервью в журнале «Наш «Локо», выступать за основной состав «Локомотива» — это моя главная победа, — сказал Рыбчинский в интервью клубной пресс-службе. — Благодарен болельщикам за поддержку, руководству клуба и тренерскому штабу за доверие — постараюсь оправдать его и становиться сильнее и лучше с каждой игрой. У нас отличная команда, высокая конкуренция, и это только побуждает работать усерднее. Все только начинается».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Рыбчинский провел провел шесть матчей и отдал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22716

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир