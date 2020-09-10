«Локомотив» продлил контракт с Рыбчинским

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский продлил контракт с клубом на четыре года, сообщает официальный сайт железнодорожников. Новое соглашение действует до 30 июня 2025 года.

21-летний футболист является воспитанником академии клуба и прошел все этапы подготовки, став чемпионом молодежного первенства и обладателем серебряных и бронзовых медалей ПФЛ.

«Очень рад остаться в родном клубе, за который выступаю с 13 лет. Как недавно говорил в интервью в журнале «Наш «Локо», выступать за основной состав «Локомотива» — это моя главная победа, — сказал Рыбчинский в интервью клубной пресс-службе. — Благодарен болельщикам за поддержку, руководству клуба и тренерскому штабу за доверие — постараюсь оправдать его и становиться сильнее и лучше с каждой игрой. У нас отличная команда, высокая конкуренция, и это только побуждает работать усерднее. Все только начинается».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Рыбчинский провел провел шесть матчей и отдал 2 голевые передачи.