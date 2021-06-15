«Крылья Советов» отправились на учебно-тренировочный сбор в Сербию

«Крылья Советов» вылетели на учебно-тренировочный сбор в Сербию, сообщается на официальном сайте команды.

В Сербии самарский клуб пробудет до 10 июля. Тренироваться команда будет под Белградом. На сборе «Крылья» проведут пять товарищеских матчей.

По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» стали чемпионами ФНЛ и вышли в Премьер-лигу.

На сбор отправились:

Вратари: Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников;

защитники: Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Юрий Горшков, Владимир Полуяхтов, Дмитрий Прищепа, Максим Карпов;

полузащитники: Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Дмитрий Кабутов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Ефремов;