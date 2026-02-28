«Локомотив» — «Пари НН»: Олусегун сравнял счет с пенальти

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун реализовал пенальти в матче 19-го тура чемпионата России против «Локомотива» и сравнял счет — 1:1.

11-метровый в ворота железнодорожников на 69-й минуте был назначен после вмешательства ВАР из-за фола на защитнике нижегородцев Максиме Шнапцеве.

Матч проходит в Москве на «РЖД Арене». «Локомотив» с 44-й минуты играет в меньшинстве.