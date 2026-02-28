«Локомотив» — «Пари НН»: железнодорожники вышли вперед на 72-й минуте

«Локомотив» снова вышел вперед в матче 19-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 2:1.

На 72-й минуте отличился Лукас Фассон, который забил спустя три минуты после реализованного нижегородцами пенальти.

Матч проходит в Москве на «РЖД Арене». «Локомотив» с 44-й минуты играет в меньшинстве.