«Локомотив» — «Пари НН»: хозяева в меньшинстве ведут 1:0 после первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Пари НН» по итогам первого тайма матча 19-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Дмитрий Воробьев, который отличился на 15-й минуте.

В концовке тайма форвард железнодорожников Александр Руденко получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене».