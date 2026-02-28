Экс-арбитр Николаев: «Офсайдные линии тревожат. Они не убедили никого, когда их рисовали и отменяли голы»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о качестве офсайдных линий в матчах РПЛ.

«Офсайдные линии тревожат. Они не убедили никого, когда их рисовали и отменяли голы. Линии вызывают вопросы у болельщиков. Есть сложнообсуждаемые эпизоды в частности пенальти в ворота «Краснодара», но повод пойти к монитору у судьи был. Остальные моменты хоть и сложные, но с помощью ВАР приняты верные решения», — сказал Николаев «СЭ».

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