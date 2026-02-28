Нобоа — о разрыве крестов в 33 года: «Думал о завершении карьеры»

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разрыве крестообразных связок в 2018 году.

— У тебя произошел разрыв крестообразных связок в 33 года. Как ты пережил эту серьезную травму?

— Честно, я думал о завершении карьеры. Снова набирать форму, снова выходить на пик формы... Я был не готов к этому. После операции понял, что никогда не вернусь на топ-уровень, перестал тянуть уровень «Зенита». Семак мне предложил перейти в «Сочи». Я благодарен Сергею Богдановичу за откровение и честный разговор. Единственная просьба, которая у меня была перед трансфером в «Сочи», — это обследование колена в Барселоне. Если бы мне сказали, что боли в колене, которые я чувствовал, будут преследовать всю оставшуюся карьеру, то завершил бы с футболом.

— С коленом все было хорошо?

— Да. Оно у меня болело из-за жидкости внутри. Сделали укол, и все прошло, колено больше никогда меня не беспокоило. Я был самым счастливым человеком.

Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Эквадорец провел за клуб 22 матча, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

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