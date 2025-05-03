«Локомотив» и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 3 мая

«Локомотив» и «Оренбург» сыграют в 27-м туре чемпионата России в субботу, 3 мая. Матч в Москве на «РЖД Арене» начинается в 17.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Локомотив» — «Оренбург» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Эфир стартует в 16.55, за 5 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизово. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Оренбург» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

03 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)

В чемпионате России-2024/25 «Локомотив» набрал 45 очков в 26 турах и расположился на шестом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» — 17 очков и 15-я строчка.

Железнодорожники в предыдущем туре РПЛ сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а оренбуржцы — обыграли «Крылья Советов» (2:0).