ЦСКА может подписать малийского форварда из Австрии

ЦСКА интересуется нападающим австрийского клуба «Тироль» Махамаду Диарра, как сообщает Africafoot.

Армейский клуб начал переговоры с агентом 21-летнего футболиста из Мали.

Кроме ЦСКА, на Диарра претендует итальянская «Фиорентина».

В текущем сезоне форвард принял участие в 25 матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи. Согласно Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро. Контракт игрока с «Тиролем» действует до 2026 года.