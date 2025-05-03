ЦСКА может подписать малийского форварда из Австрии
ЦСКА интересуется нападающим австрийского клуба «Тироль» Махамаду Диарра, как сообщает Africafoot.
Армейский клуб начал переговоры с агентом 21-летнего футболиста из Мали.
Кроме ЦСКА, на Диарра претендует итальянская «Фиорентина».
В текущем сезоне форвард принял участие в 25 матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи. Согласно Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро. Контракт игрока с «Тиролем» действует до 2026 года.
Источник: Africafoot
Новости