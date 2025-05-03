Футбол
3 мая, 14:00

«Факел» — «Спартак»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Факел» и «Спартак» встретятся в 27-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Факел» примет «Спартак» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 мая. Игра пройдет на арене «Факел» в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи воронежцев и москвичей. Ключевые события игры «Факел» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Спартак

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков. «Спартак» идет четвертым с 50 очками. В матче первого круга чемпионата москвичи победили воронежцев со счетом 3:0.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • bond1951

    факел вырви хоть ничейку..............

    03.05.2025

  • Artorixus

    Вот вроде бы Спартак по всему должен легко проходить последнюю команду РПЛ. Но не тут то было, хоть и будут давить, но промучаются весь матч и будет уже хорошо, если забьют на один больше, это же Спартак. Фух!

    03.05.2025

    «Локомотив» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
