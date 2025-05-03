«Факел» и «Спартак» встретятся в 27-м туре чемпионата России

«Факел» примет «Спартак» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 мая. Игра пройдет на арене «Факел» в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи воронежцев и москвичей. Ключевые события игры «Факел» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков. «Спартак» идет четвертым с 50 очками. В матче первого круга чемпионата москвичи победили воронежцев со счетом 3:0.