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8 октября, 21:15

«Локомотив» объявил об уходе главного тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Йозеф Циннбауэр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр.
Фото ФК «Локомотив»
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Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в субботу, 8 октября, железнодорожники крупно уступили «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура чемпионата России. Это поражение стало для команды пятым подряд.

«Локомотив» с 9 очками после 12 игр идет в зоне стыковых матчей, красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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52-летний Циннбауэр присоединился к тренерскому штабу «Локомотива» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды осталась у Марвина Комппера, который работал без необходимой лицензии.

В начале сентября после ухода Комппера в связи с неудовлетворительными результатами команды все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.

Цорн, работавший техническим директором «Локомотива» с июля 2021 года, был назначен на должность спортивного директора клуба в ноябре 2021-го.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zinnbauer-i-zorn-pokidayut-lokomotiv/
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

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