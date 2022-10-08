Семин — о возможной работе в РПЛ: «Кто знает...»

Бывший главный тренер «Локомотива» в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, готов ли он возглавить клуб РПЛ в ближайшее время.

— Возможно ли, что мы в ближайшее время увидим вас в РПЛ в качестве тренера?

— Кто знает...

8 октября «Локомотив» объявил, что спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб.

Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив».