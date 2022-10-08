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8 октября, 20:54

Дубль Жоаозиньо принес «Сочи» крупную победу над «Локомотивом». Московский клуб потерпел пятое поражение подряд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
8 октября. «Сочи» — «Локомотив» — 4:0.
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» на своем поле переиграл «Локомотив» с крупным счетом — 4:0.

Сочинцы открыли счет в первом тайме, когда отличился лучший бомбардир команды Кристин Нобоа. Полузащитник забил уже 9-й гол в сезоне.

Во втором тайме у «Локо» был отличный шанс сравнять счет, но в одной атаке игроки команды дважды попали в штангу, причем нападающий Педриньо бил уже по пустым воротам.

А чуть ли не в ответной атаке «Сочи» увеличил преимущество в счете, когда отличился нападающий Жоаозиньо. Он же вскоре отличился вновь, оформив дубль.

Точку в матче поставил вышедший на замену нападающий «Сочи» Владислав Сарвели.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице (9 очков). «Сочи» располагается на шестой строчке (20 очков).

В следующем туре сочинцы в гостях 16 октября сыграют против «Крыльев Советов». «Локомотив» днем ранее на выезде сыграет с «Торпедо».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Локомотив
Жоаозиньо
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
9
146
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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