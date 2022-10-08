Дубль Жоаозиньо принес «Сочи» крупную победу над «Локомотивом». Московский клуб потерпел пятое поражение подряд

«Сочи» на своем поле переиграл «Локомотив» с крупным счетом — 4:0.

Сочинцы открыли счет в первом тайме, когда отличился лучший бомбардир команды Кристин Нобоа. Полузащитник забил уже 9-й гол в сезоне.

Во втором тайме у «Локо» был отличный шанс сравнять счет, но в одной атаке игроки команды дважды попали в штангу, причем нападающий Педриньо бил уже по пустым воротам.

А чуть ли не в ответной атаке «Сочи» увеличил преимущество в счете, когда отличился нападающий Жоаозиньо. Он же вскоре отличился вновь, оформив дубль.

Точку в матче поставил вышедший на замену нападающий «Сочи» Владислав Сарвели.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице (9 очков). «Сочи» располагается на шестой строчке (20 очков).

В следующем туре сочинцы в гостях 16 октября сыграют против «Крыльев Советов». «Локомотив» днем ранее на выезде сыграет с «Торпедо».