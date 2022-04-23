«Локомотив» и «Нижний Новгород» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» на матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на сайте РПЛ 23 апреля.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус — Баринов, Петров, Карпукас, Жемалетдинов — Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Черный, Ант. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Марадишвили, Бека Бека.

Стартовый состав «Нижнего Новгорода»: Нигматуллин — Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Стоцкий — Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов — Эннин.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Каккоев, Александров, Миладинович, Горбунов, Берковский, Милсон.

В завку московской команды попали полузащитник Антон Миранчук и защитник Станислав Магкеев. Миранчук не играл из-за повреждения с августа 2021-го, а Магкеев (из-за травмы) — с сентября прошлого года.

Встреча «Локомотив» — «Нижний Новгород» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.30 мск.