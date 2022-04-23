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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: стартовые составы. Антон Миранчук и Магкеев попали в заявку впервые с осени

«Локомотив» и «Нижний Новгород» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Читать «СЭ» в
Антон Миранчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» на матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на сайте РПЛ 23 апреля.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус — Баринов, Петров, Карпукас, Жемалетдинов — Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Черный, Ант. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Марадишвили, Бека Бека.

Стартовый состав «Нижнего Новгорода»: Нигматуллин — Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Стоцкий — Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов — Эннин.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Каккоев, Александров, Миладинович, Горбунов, Берковский, Милсон.

В завку московской команды попали полузащитник Антон Миранчук и защитник Станислав Магкеев. Миранчук не играл из-за повреждения с августа 2021-го, а Магкеев (из-за травмы) — с сентября прошлого года.

Встреча «Локомотив» — «Нижний Новгород» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.30 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород
Источник: https://premierliga.ru/match/match_14768.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
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 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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