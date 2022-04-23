Арбитр Иванов ошибочно не удалил игрока «Урала» Подберезкина в матче с «Уфой»

На 56-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Уфа» арбитр Сергей Иванов ошибочно не удалил игрока хозяев Вячеслава Подберезкина, который двумя минутами ранее нанес Филипу Мрзляку умышленный удар левой рукой.

Сначала судья не заметил, что произошло в единоборстве между этими игроками. Видеоассистенты Владислав Безбородов и Николай Богач провели проверку, увидели основания для показа красной карточки, вмешались в действия рефери и предложили ему посмотреть видеозапись. Однако Иванов ограничился вынесением предупреждения.

«Урал» — «Уфа».