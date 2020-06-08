«Локомотив» назвал причину расторжения контракта с Хеведесом
19:21
Немецкий защитник Бенедикт Хеведес покинул «Локомотив» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба железнодорожников. 32-летний футболист принял решение остаться в Германии.
«Клуб пошел навстречу футболисту — контракт расторгнут по обоюдному согласию», — написано в заявлении пресс-службы «Локомотива».
В сезоне-2019/20 Хеведес провел 24 матча за красно-зеленых и не отметился результативными действиями. Футболист выступал за москвичей с 2018 года. Вместе с командой немец становился обладателем Кубка России (2018/19) и обладателем Суперкубка страны (2019).
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