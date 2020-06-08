«Локомотив» объявил об уходе Хеведеса

Защитник Бенедикт Хеведес расторг контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба. Причина — семейные обстоятельства.

32-летний немец в текущем сезоне провел 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. В составе московской команды он выиграл Кубок и Суперкубок России.

В составе «Локомотива» Хеведес провел 50 матчей изабил четыре гола.