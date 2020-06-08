РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» объявил об уходе Хеведеса

19:06
Бенедикт Хеведес. Фото "СЭ"
Бенедикт Хеведес. Фото "СЭ"
Теги:

Защитник Бенедикт Хеведес расторг контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба. Причина — семейные обстоятельства.

32-летний немец в текущем сезоне провел 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. В составе московской команды он выиграл Кубок и Суперкубок России.

В составе «Локомотива» Хеведес провел 50 матчей изабил четыре гола.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир