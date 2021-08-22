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Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

17:54
22 августа. Москва. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 августа. Москва. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб взял верх со счетом 2:1.

В первом тайме дубль оформил нападающий красно-зеленых Федор Смолов. Теперь нападающий вышел в лидеры гонки бомбардиров этого сезона, забив в первых турах в общей сложности уже пять мячей.

Во второй тайме гости смогли отыграть один гол: отличился нападающий Джон Кордоба, для которого этого гол стал четвертым в сезоне.

«Локо» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Быки» остались на девятой строчке (6 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 2:1 (2:0)

Голы: Смолов, 7 (1:0). Смолов, 33 (2:0). Кордоба, 71 (2:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано (Пабло, 88), Лисакович (Сильянов, 56).

«Краснодар»: Сафонов, С.Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов (Кайо, 45), Газинский, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 84), Классон, Черников (Сперцян, 67), Кордоба.

Предупреждения: Лисакович, 14. Жемалетдинов, 39. Черников, 61. Баринов, 76. Кабелла, 78. Куликов, 90. Газинский, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).

22 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 1
Матч завершен

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр