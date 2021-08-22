Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

«Локомотив» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб взял верх со счетом 2:1.

В первом тайме дубль оформил нападающий красно-зеленых Федор Смолов. Теперь нападающий вышел в лидеры гонки бомбардиров этого сезона, забив в первых турах в общей сложности уже пять мячей.

Во второй тайме гости смогли отыграть один гол: отличился нападающий Джон Кордоба, для которого этого гол стал четвертым в сезоне.

«Локо» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Быки» остались на девятой строчке (6 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 2:1 (2:0)

Голы: Смолов, 7 (1:0). Смолов, 33 (2:0). Кордоба, 71 (2:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано (Пабло, 88), Лисакович (Сильянов, 56).

«Краснодар»: Сафонов, С.Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов (Кайо, 45), Газинский, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 84), Классон, Черников (Сперцян, 67), Кордоба.

Предупреждения: Лисакович, 14. Жемалетдинов, 39. Черников, 61. Баринов, 76. Кабелла, 78. Куликов, 90. Газинский, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).

22 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».