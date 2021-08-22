Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»
«Локомотив» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб взял верх со счетом 2:1.
В первом тайме дубль оформил нападающий красно-зеленых Федор Смолов. Теперь нападающий вышел в лидеры гонки бомбардиров этого сезона, забив в первых турах в общей сложности уже пять мячей.
Во второй тайме гости смогли отыграть один гол: отличился нападающий Джон Кордоба, для которого этого гол стал четвертым в сезоне.
«Локо» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Быки» остались на девятой строчке (6 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
5-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 2:1 (2:0)
Голы: Смолов, 7 (1:0). Смолов, 33 (2:0). Кордоба, 71 (2:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано (Пабло, 88), Лисакович (Сильянов, 56).
«Краснодар»: Сафонов, С.Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов (Кайо, 45), Газинский, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 84), Классон, Черников (Сперцян, 67), Кордоба.
Предупреждения: Лисакович, 14. Жемалетдинов, 39. Черников, 61. Баринов, 76. Кабелла, 78. Куликов, 90. Газинский, 90.
Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).
22 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю