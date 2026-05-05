«Локомотив» и ЦСКА не исключают переход Галактионова

Как стало известно «СЭ», ЦСКА и «Локомотив» обсуждали возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером армейцев.

В обоих клубах рассматривают такое развитие событий, а один из руководителей железнодорожников в частном разговоре заявил, что данный вопрос уже решен.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА также проявляет интерес к Сандро Шварцу. Однако по политическим причинам приоритет немецкого тренера — работа на родине.

ЦСКА 4 мая объявил об отставке Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов.

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