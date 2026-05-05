Приоритет ЦСКА — поиск иностранного тренера

По данным «СЭ», приоритетом для ЦСКА является приглашение иностранного специалиста на пост главного тренера.

К кандидатуре Михаила Галактионова, об интересе к которому ранее сообщал «СЭ», обратятся, если не сложится с сильным тренером-легионером.

Также «СЭ» сообщал, что ЦСКА проявляет интерес к Сандро Шварцу, но приоритетом немецкого тренера является работа в Бундеслиге.

4 мая ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев был назначен Дмитрий Игдисамов.

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