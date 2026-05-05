Канчельскис считает, что у футболистов «Динамо» будет запредельная мотивация на матч с «Краснодаром» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо».

«Почему на чемпионат не должна быть запредельная мотивация?! Тем более играют дома, при своих болельщиках. Для «Динамо» любая победа — позитив. А если еще за Кубок зацепятся в Краснодаре! Тогда будет еще большая самоотдача. Здесь будет интересно посмотреть. Настраивать такие команды не надо. «Краснодар» будет играть в полную силу. Не могу понять, когда говорят: Кубок — ладно, а чемпионат — это другое. Кубок не надо? Думаю, что все будут очень рады, если «Краснодар» сделает золотой дубль», — сказал Канчельскис «СЭ».

В Кубке России «Краснодар» примет «Динамо» 7 мая, матч 29-го тура РПЛ же состоится в Москве, 11 мая.

«Краснодар» (63 очка после 28 матчей) лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда является действующим чемпионом.

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