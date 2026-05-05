ЦСКА проявляет интерес к Сандро Шварцу

Как стало известно «СЭ», ЦСКА в поиске замены для Фабио Челестини вышел на представителей Сандро Шварца, который возглавлял «Динамо» в 2020-2022-м годах.

Нынешней зимой 47-летний специалист покинул «Нью-Йорк Ред Буллз», с которым повторил высшее достижение клуба — вышел в финал Кубка МЛС в декабре 2024-го.

«Динамо» со своей стороны постоянно старается вернуть Шварца, последняя серьезная попытка была предпринята нынешней зимой.

По нашей информации, по политическим причинам приоритет немецкого тренера — работа на родине, он изучает варианты в Бундеслиге, однако и возвращение в Россию нынешним летом исключать нельзя.

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