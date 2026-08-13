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Плавание

13 августа, 12:14

Сборная России с лучшим результатом вышла в финал эстафеты 4x100 м вольным стилем на ЧЕ

Руслан Минаев
Андрей Минаков.
Фото Global Look Press

Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате Европы. Турнир проходит в Париже.

В заплыве участвовали Михаил Щербаков, Роман Жидков, Василий Кукушкин, Андрей Минаков. Их время составило 3 минуты 12,21 секунды — это лучший результат.

Второе время показала сборная Великобритании (3.12,80), третье — сборная Хорватии (3.13,06).

Финальный заплыв состоится 13 августа. Начало — в 20.43 мск.

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Плавание
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