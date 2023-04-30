«Локомотив» — «Химки»: Дзюба выйдет в старте, Изидор остался в запасе, Пиняев не попал в заявку

«Локомотив» и «Химки» объявили составы на матч 25-го тура РПЛ.

Нападающий железнодорожников Сергей Пиняев не попал в заявку на игру — футболист был заменен в первом тайме игры 24-го тура против ЦСКА (1:1) и не успел восстановиться от травмы к игре с химчанами. Как ранее сообщал «СЭ», 18-летний россиянин будет смотреть игру из VIP-ложи стадиона «РЖД Арена».

Бразильский защитник Лукас Фассон не попал в заявку на матч против подмосковной команды. По информации Metaratings.ru, 21-летний игрок вернулся в общую группу железнодорожников.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.

Запасные: Худяков, Митров, Смольников, Живоглядов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Раков, Изидор.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Гбане, Маркос Гильерме, Алхазов, Садыгов.

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 30 апреля и начнется в 19.00 (мск).