Пиняев приехал на матч с «Химками» отдельно от «Локомотива», он будет смотреть игру с трибуны

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев приехал на матч 25-го тура РПЛ против «Химок» отдельно от команды. Футболист пропустит игру с химчанами из-за травмы.

23 апреля во время матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) 18-летний Пиняев был заменен на 20-й минуте из-за проблем со здоровьем.

Матч против «Химок» Пиняев будет смотреть из VIP-ложи стадиона «РЖД Арена».

Игра «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 30 апреля и начнется в 19.00 (мск).