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Сегодня, 17:50

Семшов отреагировал на возможное чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком»

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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на возможное досрочное чемпионство петербуржцев в РПЛ.

«Я думаю, что «Зениту» прежде всего нужно стать чемпионом, набрать необходимое количество очков для этого. Что касается принципиальности стать чемпионом в матче со «Спартаком», то я думаю, что «Зенит» не откажется от этого, но нужно не забывать, что «Ростов» имеет какие-то шансы, поэтому не знаю, насколько эта игра может привести к чемпионству. Мне кажется, что «Зенит» будет просто проводить этот матч, играть, как всегда, на победу, как и «Спартак», который попытается ввязаться в гонку за второе место», — приводит слова Семшова ТАСС.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко в 25 матчах.

«Спартак» с 49 балллами располагается на третьей строчке. В случае победы «Зенита» над «Спартаком» в 26-ом туре и потере очков «Ростовом», петербургская команда досрочно выиграет чемпионат России.

Источник: https://tass.ru/sport/17650081
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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