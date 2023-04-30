«Локомотив» — «Химки»: Дзюба сделал дубль

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сделал дубль в матче 25-го тура РПЛ против «Химок» — 3:1.

Форвард реализовал выход один на один с вратарем химчан Антоном Митрюшкиным на 71-й минуте встречи. Сразу после этого футболист был заменен на Ивана Игнатьева.

Дзюба забил свой восьмой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.