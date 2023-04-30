«Локомотив» — «Химки»: Руденко отыграл один мяч

Нападающий «Химок» Александр Руденко сократил отставание своей команды в счете в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:2.

На 60-й минуте форвард вышел один на один с вратарем железнодорожников Ильей Лантратовым, перебросил его и отправил мяч в ворота.

Руденко забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.