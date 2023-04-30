«Локомотив» — «Химки»: Игнатьев забил через три минуты после выхода вместо Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев увеличил преимущество своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Химок» — 4:1.

Форвард отличился на 74-й минуте — он успел первым на добивание после того, как вратарь химчан Антон Митрюшкин отбил удар Вильсона Изидора.

Игнатьев забил через три минуты после выхода на поле — на 71-й минуте он заменил Артема Дзюбу, который сделал дубль.

Гол в ворота «Химок» стал для Игнатьева пятым в нынешнем розыгрыше РПЛ.