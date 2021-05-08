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«Локомотив» — «Динамо»: Игнатьев получил травму и был заменен в первом тайме

16:55
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил травму в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:0, первый тайм). На 17-й минуте первого тайма его заменил Станислав Магкеев.

В этой встрече в ворота «Локо» вернулся голкипер Гильерме, который отбыл дисквалификацию. У «Динамо» в стартовый состав попал голкипер Игорь Лещук, который заменил травмированного Антона Шунина.

Локомотив — Динамо

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