Тульский «Арсенал» претендует на Зурико Давиташвили
Тульский «Арсенал» настроен в межсезонье совершить трансфер полузащитника Зурико Давиташвили, сообщает «РБ Спорт».
20-летний атакующий полузащитник принадлежит «Рубину». Контракт с казанским клубом рассчитан до июня 2023 года.
Текущий сезон футболист проводит в аренде в «Роторе», в котором провел 21 матч в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/arsenal-nameren-priobresti-zuriko/
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