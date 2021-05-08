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Тульский «Арсенал» претендует на Зурико Давиташвили

16:39
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Тульский «Арсенал» настроен в межсезонье совершить трансфер полузащитника Зурико Давиташвили, сообщает «РБ Спорт».

20-летний атакующий полузащитник принадлежит «Рубину». Контракт с казанским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Текущий сезон футболист проводит в аренде в «Роторе», в котором провел 21 матч в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/arsenal-nameren-priobresti-zuriko/

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