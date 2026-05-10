«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре чемпионата России в понедельник, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 28 туров премьер-лиги «Динамо» набрало 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 63 очками располагается на первой строчке в чемпионате России.

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