«Локомотив» — «Акрон»: Пиняев и Бакаев выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Локомотива» и «Акрона» на матч 1-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.
Запасные: Митрюшкин, Другов, Самошников, Погостнов, Фассон, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сервели, Раков.
«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Данилин, Эльдарушев.
Запасные: Васютин, Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Москвичев, Джурасович, Болдырев, Пестряков, Дмитриев, Грибов, Тимошенко.
Матч пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Положение команд
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Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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