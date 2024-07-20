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Сегодня, 13:50

«Локомотив» — «Акрон»: Пиняев и Бакаев выйдут в стартовом составе

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны составы «Локомотива» и «Акрона» на матч 1-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Другов, Самошников, Погостнов, Фассон, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сервели, Раков.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Данилин, Эльдарушев.

Запасные: Васютин, Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Москвичев, Джурасович, Болдырев, Пестряков, Дмитриев, Грибов, Тимошенко.

Матч пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон

ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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