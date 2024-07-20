«РБ Спорт»: на матче «Ростов» — ЦСКА ожидается 15 тысяч зрителей
На матче 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА ожидается более 15 тысяч зрителей, сообщает «РБ Спорт».
Игра пройдет 20 июля на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.
Прошлый сезон РПЛ «Ростов» завершился на 7-й строчке в таблице, набрав 43 очка. ЦСКА был шестым с 48 очками.
Источник: РБ Спорт
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4
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5
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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