«РБ Спорт»: на матче «Ростов» — ЦСКА ожидается 15 тысяч зрителей

На матче 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА ожидается более 15 тысяч зрителей, сообщает «РБ Спорт».

Игра пройдет 20 июля на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Прошлый сезон РПЛ «Ростов» завершился на 7-й строчке в таблице, набрав 43 очка. ЦСКА был шестым с 48 очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.