Непомнящий объяснил, как команды могут прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ
Бывший главный тренер команд РПЛ Валерий Непомнящий рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» может не стать чемпионом в сезоне-2024/25.
«Все зависит от команд соперников. Важно, чтобы они поверили, что они могут конкурировать с «Зенитом». Хотя в это трудно поверить, но если у него не будет потерь в лице Вендела и Клаудиньо, тогда трудно будет. Если будут потери, то вполне вероятна конкуренция», — сказал Непомнящий Vprognoze.ru.
Сегодня, 20 июля, «Зенит» в Самаре сыграет против «Крыльев Советов» в первом туре РПЛ. Начало игры — в 17.30 мск.
Источник: Vprognoze.ru
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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