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Сегодня, 13:56

Непомнящий объяснил, как команды могут прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер команд РПЛ Валерий Непомнящий рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» может не стать чемпионом в сезоне-2024/25.

«Все зависит от команд соперников. Важно, чтобы они поверили, что они могут конкурировать с «Зенитом». Хотя в это трудно поверить, но если у него не будет потерь в лице Вендела и Клаудиньо, тогда трудно будет. Если будут потери, то вполне вероятна конкуренция», — сказал Непомнящий Vprognoze.ru.

Сегодня, 20 июля, «Зенит» в Самаре сыграет против «Крыльев Советов» в первом туре РПЛ. Начало игры — в 17.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
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 - : -
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